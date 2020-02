Gent-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi: il ballottaggio principale sembra riguardare il ruolo di terzino destro.

Le ultime due vittorie hanno riportato un po’ di sereno, ma per guarire definitivamente la Roma ha bisogno di passare il turno contro il Gent. La vittoria per 1-0 della partita di andata non basta per dormire sonni tranquilli, anche perché il Gent in casa in stagione non ha mai perso. Ecco perché servirà una Roma concentrata e sul pezzo, con Fonseca che non farà turnover e punterà sui titolari per conquistare l’accesso agli ottavi di finale e guardare al futuro con maggiore serenità.

LEGGI ANCHE –>> La conferenza stampa di Fonseca alla vigilia di Gent-Roma

Gent-Roma, le probabili formazioni di Corriere e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita della Ghelamco Arena secondo il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport“. Tutti e due i quotidiani sportivi presentano la stessa formazione iniziale nel caso della Roma con una sola differenza. Secondo la Gazzetta il titolare come terzino destro sarà Spinazzola, mentre per il Corriere Fonseca sceglierà Santon più utile in fase difensiva. Indisponibili Mirante, Bruno Peres (non presente nella lista Uefa), Zappacosta, Zaniolo, Pastore, Diawara e Pellegrini.

Nel Gent c’è solo una differenza tra le formazioni presentate: secondo la Gazzetta giocherà Castro Montes come terzino destro al posto di Lustig.

Corriere dello Sport

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, David.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

Gazzetta dello Sport

GENT (4-4-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums, Bezus; Depoitre, David.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, occhi su un terzino destro

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!