Calciomercato Roma, occhi su un altro terzino destro

Calciomercato Roma sempre vigile. In queste settimane si lavora anche per costruire la rosa del futuro e il club giallorosso, che si appresta a cambiare proprietario, non vuole comunque farsi trovare impreparato.

Se c’è un punto debole nella squadra di Paulo Fonseca è la fascia destra difensiva, che non è riuscita a trovare un padrone autorevole. Non è riuscito a convincere il tecnico nemmeno Alessandro Florenzi, ora andato via in prestito al Valencia proprio per giocare con maggiore continuità.

Nel ruolo di terzino destro l’allenatore portoghese sta schierando, in base allo stato di forma e all’avversario, tanti elementi diversi. Dal più solido Santon alla sorpresa Bruno Peres, senza dimenticare uno Spinazzola che però su quella corsia non riesce a rendere come fa a sinistra. La Roma in estate aveva puntato forte su Zappacosta, arrivato in prestito dal Chelsea. Ma il giocatore è stato molto sfortunato, si è infortunato subito gravemente e finora in campo si è visto solo per 12 minuti. Potrebbe tornare a disposizione solo nel finale di stagione.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Zappacosta, la Roma starebbe pensando a nuove soluzioni su quella corsia. Come riporta Tuttomercatoweb infatti i giallorossi sarebbero in corsa, insieme al Milan, per Jeremy Toljan. Il giocatore tedesco è in prestito al Sassuolo dal Borussia Dortmund e quest’anno è stato molto convincente, oltre che molto continuo nel rendimento sotto la guida di De Zerbi. I due club italiani starebbero seguendo con molta attenzione l’esterno.

