Gent-Roma, Petrachi: “Rifinitura pre? Il mister non è tanto favorevole”. E su...

GENT-ROMA DICHIARAZIONI PETRACHI – Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ a pochi istanti dall’inzio della gara di ritorno contro il Gent (qui le formazioni ufficiali).

Dichiarazioni Petrachi

Che atteggiamento si aspetta dalla squadra?

Un atteggiamento importante, la partita è da dentro o fuori, quindi la squadra è consapevole di questo e dobbiamo fare una grande prestazione. Sono molto fiducioso.

A gennaio c’è stata la grande intuizione Carles Perez. Ha segnato all’andata, si aspettava subito questo impatto?

Il primissimo impatto a Sassuolo non mi era piaciuto, tanto che gliel’avevo fatto notare. Serve un’intensità divesa in Italia, piu anima, più carattere e il ragazzo ha risposto in campo nelle prestazioni successive. Ha dimostrato che ci può stare e che può fare bene. Deve crescere e migliorare perché è giovane, sta lavorando bene e si può ritagliare uno spazio importante.

Non era il caso di provare il campo la sera prima?

Il mister non è tanto favorevole a fare la rifinitura nel prima. Quando siamo entrati in campo ho detto ai ragazzi di alzare i tacchetti perché il manto è un po’ scivoloso. Nella fase di pre-riscaldamento sono nella condizione di fare le giuste valutazioni.

