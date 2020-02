Molto meno brillante rispetto alla gara di domenica contro il Lecce, la Roma si è resa protagonista di un primo tempo in chiaroscuro, in cui la cosa più preziosa è stata la rete di Kluivert (su splendido assist di Mkhitaryan), che ha pareggiato il gol di David, favorito da una disattenzione clamorosa di Mancini. Il difensore è stato senza dubbio il peggiore in campo in assoluto, rendendosi protagonista di errori davvero marchiani. Ancora una volta negativa la prova di Spinazzola, che ha confermato di non trovarsi proprio a sua agio sulla fascia destra. Pur non commettendo errori gravi, Pau Lopez è sembrato ancora una volta non sicurissimo, sbagliando qualche uscita e qualche rinvio di troppo. In un secondo tempo di contenimento, da segnalare un contatto dubbio su Kluivert, giudicato tuttavia irrilevante dal silent check del Var. Menzione di demerito per Veretout, che ha preso un giallo evitabile da diffidato: niente andata degli ottavi per lui.

Voti Gent-Roma: Mancini irriconoscibile, bene Kluivert

Ecco nel dettaglio i voti Gent-Roma assegnati da Asromalive.it:

GENT: Kaminski 5.5; Castro-Montes 5.5, Plastun 5 (80′ Niangbo sv), Ngadeu 5, Mohammadi 5.5; Kums 6, Owusu 6.5, Odjidja-Ofoe 6.5; Bezus 5 (66′ Chakvetadze 5.5); Depoitre 5 (66′ Kvilitaia 5), David 7. A disp.: Coosemans, Lustig, Godeau, Marreh. All.: Thorup.

ROMA: Pau Lopez 6; Spinazzola 4.5 (67′ Santon 6.5), Mancini 4, Smalling 6.5, Kolarov 5.5; Veretout 5.5 ( 78′ Fazio 6.5), Cristante 5.5; Carles Perez 5 (83′ Villar sv), Mkhitaryan 7, Kluivert 6.5; Dzeko 5.5. A disp.: Fuzato, Fazio, Cetin, Santon, Villar, Under, Kalinic. All.: Fonseca.

Marcatori: 25′ David, 29′ Kluivert

Ammoniti: Bezus, Veretout, Depoitre, Spinazzola, Kums, Mohammadi

