NOTIZIE CALCIO CORONAVIRUS COPPA ITALIA JUVENTUS-MILAN – Davvero surreale quello che sta accadendo nel campionato italiano, o quantomeno nella massima serie del calcio italiano, perché in Serie B anche le Regioni ‘critiche’ con molti contagi di coronavirus le proprie gare le stanno comunque disputando. In attesa dei recuperi, la scorsa e questa giornata di campionato, la Lega ha deciso cosa succederà per le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Coronavirus Coppa Italia, la situazione

Mercoledì la Juventus ospiterà il Milan e giovedì l’Inter il Napoli, per quelli che sono i ritorni delle due semifinali della competizione. Come riportato dall’Ansa, la gara tra i bianconeri e rossoneri si disputerà a porte aperte, eccezion fatta per i tifosi provenienti dalle regioni ‘critiche’. Sotto il Tweet di Sky Sport che spiega nel dettaglio la situazione.

ULTIM’ORA COPPA ITALIA

Ansa: Juventus – Milan, divieto ai tifosi delle regioni “critiche”

A porte aperte tranne residenti Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna#SkySport #CoppaItalia #JuveMilan — Sky Sport (@SkySport) February 29, 2020

