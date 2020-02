Serie A, ufficiale: rinviate cinque partite del ventiseiesimo turno

La decisione era nell’aria, ora è arrivata anche l’ufficialità: le cinque partite della ventiseiesima giornata di serie A previste a porte chiuse per l’emergenza coronavirus sono state rinviate al 13 maggio. Le partite in questione sono Udinese-Fiorentina, prevista oggi alle 18, Milan-Genoa (domani ore 12:30), Parma-Spal (domani ore 15), Sassuolo-Brescia (domani ore 15) e Juventus-Inter (domani or 20:45).

Si giocheranno regolarmente le altre partite, inclusa Cagliari-Roma in programma domani pomeriggio alle 18:00.

