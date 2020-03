Cagliari-Roma, Kalinic: «Ho dato tutto per la squadra»

Cagliari-Roma è terminata sul punteggio di 3-4. Poker di K servito per i giallorossi, che sono riusciti a vincere in Sardegna grazie alla doppietta del redivivo Kalinic e ai gol di Kluivert e Kolarov.

Proprio Nikola Kalinic è stato il grande protagonista dell’incontro, trovando le sue prime due reti in maglia giallorossa e anche un assist per il gol di Kluivert. «Io ho giocato come sempre, ho dato tutto per la squadra, il 100%. Era importante vincere, qui è sempre difficile giocare. Questi tre punti sono molto importanti» ha detto il croato, che ha ben sostituito Dzeko.

«Noi parliamo sempre, non è facile far sempre gol. Non ho giocato tanto né qui né all’Atletico, per me è importante aver segnato per me ma sono importanti i tre punti per la squadra» ha detto ancora l’ex attaccante della Fiorentina e del Milan.

La Roma rimane in corsa per il quarto posto, ma l’Atalanta corre e il giocatore non vuole fare tabelle di marcia. «Giochiamo partita per partita, pensiamo alla Sampdoria senza guardare troppo la classifica» ha detto ancora Kalinic, che non si sbilancia per il futuro: «Io sono felice, penso solo al calcio. Il mio futuro è un discorso che riguarda i club».

