Voti Cagliari-Roma 3-4: super Kalinic, Mkhitaryan prezioso

Voti Cagliari-Roma 3-4: super Kalinic (doppietta), Mkhitaryan prezioso. La difesa però è fuori fase: Smalling sbaglia tutto.

La Roma parte forte ma Olsen si supera in più occasioni e alla prima occasione buona il Cagliari trova il vantaggio con una perla di Joao Pedro. Nell’occasione però Smalling, apparso per una volta spaesato, avrebbe potuto fare di più. Stavolta i giallorossi non si lasciano andare e reagiscono subito trovando il pareggio con Kalinic grazie a un regalo dell’ex Pellegrini.

Kalinic non si accontenta del primo gol e firma il raddoppio dopo una bella triangolazione tra Under e Mkhitaryan che firma un assist al bacio. Particolarmente attivo Cengiz Under, che in avvio di partita ha colpito una traversa clamorosa.

La Roma riparte bene anche nel secondo tempo, con Kluivert che prende un’altra traversa. Lo stesso Kluivert riesce a rifarsi successivamente. Lancio di Kolarov per la testa di Kalinic che lancia in profondità l’olandese abile a bucare il portiere avversario.

Non è finita qui: la Roma non chiude la partita e Pereiro la riapre tirando indisturbato dal limite dell’area di rigore. Per fortuna ci pensa Kolarov su calcio di punizione a portare la Roma nuovamente su un più tranquillo vantaggio di due gol. Calcio piazzato dalla fascia, un cross tagliato che Mkhitaryan sfiora: è il gol del 2-4.

Le emozioni non finiscono qui: fallo di mano di Smalling, intervento del Var e calcio di rigore. Pau Lopez respinge ma sulla ribattuta Joao Pedro la ribadisce in gol.

Voti Cagliari-Roma: Smalling irriconoscibile, bene anche Under

Ecco nel dettaglio i voti Gent-Roma assegnati da Asromalive.it:

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen 6.5; Cacciatore 6, Pisacane 5.5, Klavan 4.5, Lu. Pellegrini 4; Ionita 5 (66′ Pereiro 7), Oliva 5, Rog 5; Nainggolan 5.5, Joao Pedro 6.5; Paloschi 5 (66′ Simeone 6). In panchina: Cragno, Rafael, Walukiewicz, Carboni, Mattiello, Lykogiannis, Birsa, Cigarini, Ladinetti, Ragatzu. All. Maran.

ROMA: Pau Lopez 6; Bruno Peres 6 (84′ Santon sv), Fazio 5.5, Smalling 4,5, Kolarov 6.5; Villar 6, Cristante 6; Ünder 6.5 (75′ Carles Perez sv), Mkhitaryan 7, Kluivert 6.5 (85′ Veretout sv); Kalinic 7.5. In panchina: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Çetin, Ibañez, Santon, Spinazzola, Veretout, Dzeko, Carles Perez. All. Fonseca.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 5

MARCATORI: 28′ e 88′ Joao Pedro, 29′ e 41′ Kalinic, 63′ Kluivert, 74′ Pereiro, 81′ Kolarov

NOTE: ammoniti Ünder (R), Joao Pedro (C), Villar (R), Simeone (C), Kluiver (R), Pellegrini (C), Pau Lopez (R), Santon (R), Ragatzu (C).

