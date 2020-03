Calciomercato Roma, è il momento di stringere per Mkhitaryan

Il futuro di Mkhitaryan è tutto da scrivere e interessa davvero da vicino la Roma. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha più volte sottolineato le prestazioni dell’armeno, spesso decisivo con gol e assist. E aumentano i rimpianti per non averlo potuto schierare con continuità a causa di un infortunio.

Quel che adesso interessa è anche capire se Mkhitaryan potrà continuare a vestire o meno la maglia giallorossa, perché nonostante abbia superato i trent’anni ha dimostrato di poter essere determinante con la sua qualità e il suo talento.

LEGGI ANCHE –>>Cagliari-Roma, ecco di chi è il quarto gol giallorosso

La sorella lo spinge verso la Russia

Un blogger russo, Yevgeny Savin, ha pubblicato su Youtube un documentario nel quale c’è una lunga intervista a Mkhitaryan e anche a persone a lui vicine, come ad esempio la sorella Monika. Che per il fratello Henrik pensa ad un futuro in Russia.

«Nella vita non puoi chiudere le porte a niente. Se arrivasse la chiamata dello Zenit? Henrikh è pronto a prendere in considerazione questa opzione perchè ama la Russia. Mia madre è di Mosca e Henrikh ci va spesso in vacanza. Sono andata a vedere qualche partita dello Spartak e magari qualche proposta è già arrivata proprio da loro» ha detto.

L’Arsenal cosa farà del giocatore?

Resta da capire se l’Arsenal, che ha mandato Mkhitaryan alla Roma in prestito oneroso, vorrà puntare o meno su di lui per il futuro. Anche perché nel frattempo i Gunners hanno cambiato allenatore, affidandosi ad Arteta. Di sicuro c’è che la Roma dovrà investire almeno una quindicina di milioni di euro se vorrà portarsi a casa il suo cartellino.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!