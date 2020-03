Cagliari-Roma, ecco di chi è il quarto gol giallorosso

Kolarov o Mkhitaryan a segno per il quarto gol giallorosso in Cagliari-Roma? Un bel dilemma, specie per chi ha questi giocatori nelle rose del Fantacalcio. La Lega ha deciso di chi è la firma sulla rete.

Le immagini viste dal vivo avevano lasciato qualche dubbio. Il tiro di Kolarov era finito nel sacco direttamente o c’era stata la deviazione dell’ex giocatore di Arsenal e United?

A fare chiarezza la Gazzetta dello Sport, che scrive sul suo sito: “Per capire chi è il marcatore, la Gazzetta si attiva con la Lega di Serie A, la quale dopo le opportune verifiche, appura che la rete è da attribuire a Mkhitaryan“.

Dunque la quarta rete della Roma contro il Cagliari è dell’armeno, che continua in questo modo a migliorare il suo score realizzativo. Anche in Sardegna – e lo ha detto anche Fonseca a fine gara – Mkhitaryan è stato tra i migliori in campo.

