CALCIOMERCATO ROMA RETROSCENA SPINAZZOLA INTER – Nella scorsa sessione invernale di calciomercato, il club capitolino è stato ad un passo dal riportare nella propria rosa Matteo Politano. Però la trattativa con l’Inter, che avrebbe portato Leonardo Spinazzola alla corte di Antonio Conte non è andata a buon fine.

L’esterno offensivo ha poi effettuato le visite mediche con il Napoli, completanto il suo passaggio con i partenopei con la formula del prestito oneroso biennale (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto, fissato a 19 milioni, e ultrerior 2,5 di bonus.

Spinazzola Inter, i dettagli

L’agente del giocatore giallorosso, arrivato in estate nella capitale nello scambio che ha portato Luca Pellegrini alla Juventus, Davide Lippi, ha parlato rilasciando alcune dichiarazioni al sito ‘tuttomercatoweb.com’.

Dichiarazioni agente Spinazzola

“Le cose sono andate in un certo modo. Sono sempre convinto che le cose vadano come devono andare. Spinazzola ha fatto buone partite con la Roma e i giallorossi sono contenti di lui, Matteo è andato al Napoli. Va bene così, senza polemiche ulteriori. Chi ha tentato di fare questa operazione sa come sono andate le cose”.

