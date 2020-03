NOTIZIE DOCUMENTARIO TOTTI – Iniziate ormai da qualche mese le riprese per lo show televisivo dedicato a Francesco Totti, protagonista dunque di ‘Celebrity Hunted’, lo stesso ex capitano giallorosso ha svelato alcuni retroscena del docu-film prodotto da Amazon.

Totti e il suo show

Lo stesso ex giocatore della Roma ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘TV Sorrisi e Canzoni’, nella quale ha parlato proprio di questo show, svelando alcuni dettagli: “Ho avuto nostalgia di casa ma mi sono divertito, soprattutto perché ho sfruttato la forma fisica allenata per anni sui campi da calcio per sfuggire velocemente a chi mi inseguiva. Il programma è davvero divertente e imprevedibile. Adun certo punto mi sono nascosto pure tra i frati di un convento! Anzi, li ho già invitati tutti a casa mia per vedere le puntate”.

