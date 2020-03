NOTIZIE AS ROMA ZANIOLO NIENTE EUROPEO – Non arrivano buone notizie per Nicolò Zaniolo. Il calciatore che giovedì prossimo effettuerà il controllo proprio a Villa Stuart, dove era stato operato lo scorso 13 gennaio a seguito della rottura del crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale, non prenderà parte ai prossimi Europei, in programma su più Nazioni (l’Italia giocherà le tre partite del girone allo Stadio Olimpico).

Zaniolo salta gli Europei

Come riportato dal sito ‘corrieredellosport.it’, il giovane calciatore giallorosso non farà parte della spedizione del CT della Nazionale Roberto Mancini. Decisione che è stata presa dal ragazzo, in comune accordo con la Roma e lo staff azzurro.

Zaniolo tornerà a luglio in ritiro

L’edizione online del noto quotidiano sportivo riporta come il calciatore tornerà a disposizione della Roma nel prossimo ritiro estivo, a luglio 2020. Il suo recupero deve essere graduale e non affrettato, sebbene stia andando di pari passo con le aspettative dei medici di Villa Stuart.

