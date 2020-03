Friedkin-Roma, spunta un clamoroso retroscena

Dan Friedkin, salvo clamorosi ribaltoni, a breve dovrebbe diventare il nuovo proprietario della Roma. L’imprenditore americano sta per rivelare il pacchetto di maggioranza da James Pallotta.

Ma a quanto pare il suo interesse per il calcio italiano e per la serie A in particolare non è stato rivolto solamente nei confronti del club giallorosso. “La Repubblica” infatti nell’edizione odierna racconta un retroscena riguardante Friedkin.

Il magnate Usa infatti avrebbe posato gli occhi anche su un altro club, vale a dire il Milan. E avrebbe offerto una somma pari a 1,2 miliardi di euro pur di averlo. Ma Elliott, attuale proprietario della società rossonera, avrebbe rifiutato la proposta.

Presto comunque Friedkin, come detto, diventerà proprietario della Roma e la speranza di tutti i tifosi giallorossi è che possa portare solidità finanziaria per le casse del club. Che ha appena approvato un bilancio in rosso e che senza ombra di dubbio dovrà fare degli sforzi nel prossimo futuro per contenere e ridurre le perdite.

Già si è parlato in questi giorni di ipotetiche cessioni e dell’alleggerimento del monte ingaggi con la partenza di giocatori i cui ingaggi pesano molto sul bilancio della società capitolina.

