Futuro Petrachi a rischio, ecco le quote dei bookmakers

CALCIOMERCATO ROMA FUTURO DS PETRACHI – Con l’approdo ormai imminente di Dan Friedkin a capo della AS Roma, nei prossimi mesi nella capitale, sponda giallorossa, potrebbero esserci molti cambiamenti. Da tutti gli uomini che il magnate texando metterà a lavoro, ai veri e propri protagonisti del club, dal direttore sportivo all’allenatore, passando per i giocatori.

Petrachi in bilico? Secondo i book si

Dopo una sola stagione passata in giallorosso, l’attuale ds Gianluca Petrachi potrebbe essere già ai saluti. Non è certa la sua permanenza per i motivi sopra riportati, ma secondo quanto riportato dall’agenzia di scommesse Sisal Matchpoint, un eventuale esonero o possibili dimissioni di Petrachi da diesse della Roma entro il 31 luglio 2020 è offerto a 1,50.

Petrachi rimane? Ecco la quota

Vale, invece, 2,20 volte la posta la possibilità che l’ex direttore sportivo del Torino rimanga nella capitale, con il suo contratto che scadrà nel 2020.

