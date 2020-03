Calciomercato Roma, la richiesta del Manchester United per Chris Smalling. I Red Devils alzano l’asticella per la cessione.

ROMA – 29 milioni per il riscatto di Chris Smalling. E’ questa la cifra che, secondo quanto scritto dal sito metro.co.uk, serve alla Roma per convincere il Manchester United a cedere il difensore. Una cifra molto alta per il club giallorosso che ha messo sul tavolo in un primo momento solo 15 milioni. Nelle prossime settimane Petrachi dovrà cercare di convincere il club inglese ad abbassare le proposte.

Calciomercato Roma, la richiesta del Manchester United per Smalling

La concorrenza, però, non manca. Secondo quanto riportato da Leggo, Everton e Tottenham in questi ultimi giorni hanno fatto dei passi avanti per assicurarsi il giocatore. La Roma proverà ad anticipare i tempi anche in vista di Euro 2020 visto che dopo la competizione il prezzo sembra essere destinato ad aumentare. Ma il Manchester non ha intenzione di fare sconti.

