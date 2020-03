CALENDARIO AS ROMA – Come i tifosi giallorossi sapranno, nel prossimo weekend la Roma non scenderà in campo, visto che si recupereranno le partite che non si sono disputate la scorsa settimana, valide per la settima giornata di ritorno di Serie A.

Roma-Sampdoria, ecco quando

Slitteranno dunque le giornata precedentemente programmate di una settimana. Roma-Sampdoria, infatti, programmata inizialmente per domenica 8 marzo alle ore 20:45, verrà disputata alla stessa ora domenica 15 marzo allo Stadio Olimpico. La partita verrà trasmessa su Sky.

Milan-Roma, ecco quando

Stesso discorso per la partita tra i rossoneri e i capitolini. La partita era inizialmente prevista per domenica 15 marzo alle ore 18, ma verrà disputata domenica 22 marzo allo stesso orario a San Siro. La partita verrà trasmessa su Sky.

Calendario giornate Serie A

27a GIORNATA

Venerdì 13 marzo 2020

18.30 Verona-Napoli Sky

20.45 Bologna-Juventus Sky

Sabato 14 marzo 2020

15:00 Spal-Cagliari Sky

18.00 Genoa-Parma Sky

20.45 Torino-Udinese Dazn

Domenica 15 marzo 2020

12.30 Lecce-Milan Dazn

15.00 Atalanta-Lazio Sky

15:00 Fiorentina-Brescia Dazn

18:00 Inter-Sassuolo Sky

20:45 Roma-Sampdoria Sky

28a GIORNATA

Venerdì 20 marzo 2020

20:45 Lazio-Fiorentina Sky

Sabato 21 marzo 2020

15.00 Brescia-Genoa Sky

18:00 Sampdoria-Bologna Sky

20:45 Juventus-Lecce Dazn

Domenica 22 marzo 2020

12.30 Sassuolo-Verona Dazn

15.00 Cagliari-Torino Dazn

15:00 Napoli-Spal Sky

15:00 Udinese-Atalanta Sky

18:00 Milan-Roma Sky

20:45 Parma-Inter Sky

