Siviglia-Roma, è emergenza a centrocampo

Siviglia-Roma è il prossimo appuntamento che attende i giallorossi di Paulo Fonseca. In Europa League Dzeko e compagni giocheranno giovedì 12 marzo e non ci sono dubbi sul fatto che la trasferta spagnola sarà davvero molto insidiosa.

Il Siviglia dell’ex diesse giallorosso Monchi è una squadra che in Europa League ha collezionato trionfi su trionfi, ha un pedigree internazionale importante e parte con i favori dei pronostici. Per la Roma una partita dunque molto complicata. E’ vero che i giallorossi avranno qualche giorno in più di riposo rispetto ai rivali, ma è altrettanto vero che Fonseca è alle prese con qualche problema di troppo, specie in mediana.

LEGGI ANCHE –>Siviglia-Roma, in Spagna tifosi giallorossi non graditi

Sarà emergenza a centrocampo

Al momento infatti solo Cristante è sicuro di una maglia da titolare. Questo perché Veretout è squalificato e dunque non potrà essere della contesa. Il vero problema per Fonseca è che gli altri potenziali titolari, ovvero Lorenzo Pellegrini e Amadou Diawara sono ancora alle prese con i problemi fisici che li stanno attanagliando da tempo.

Oggi Diawara giocherà con la Primavera per testare le condizioni del suo ginocchio, con la speranza che tutto vada per il verso giusto. Pellegrini invece è guarito, lo ha confermato anche una risonanza magnetica, ma non è certo al meglio. E non potrà giocare dall’inizio, anche se si valuteranno le condizioni giorno per giorno.

Le soluzioni possibili

A Fonseca dunque, in caso di forfait di entrambi, resterebbero solamente due alternative. La prima è quella di spostare Mancini in mediana, con Fazio al fianco di Smalling in difesa. Altrimenti il tecnico portoghese potrebbe lanciare titolare Villar, autore di una buona prova a Cagliari.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!