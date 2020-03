Serie A, giocatori in campo ma Parma-Spal non inizia: i dettagli

NOTIZIE CALCIO SERIE A – Sono giorni davvero caldi e intensi quelli del nostro paese a causa del coronavirus. Nella giornata di ieri il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, aveva tuonato uno ‘stop al campionato’, e proprio qualche minuto fa il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Condivido le dichiarazioni di Tommasi e mi unisco alla sua richiesta, non ha senso continuare in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso”.

Parma-Spal non si gioca (per ora)

In attesa di ulteriori aggiornamenti, la partita tra Parma e Spal, quando tutti i giocatori erano in campo, è stata posticipata di 30 minuti con il rientro di tutti gli addetti ai lavori all’interno degli spogliatoi. La situazione verrà aggiornata in questi minuti, ma la sensazione è che si vada per uno stop definitivo del campionato.

