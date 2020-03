L’annuncio di Spadafora e Conte: la Serie A si ferma

La Serie A si ferma ufficialmente almeno fino al 3 aprile: “Sono già al lavoro per la stesura del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia sportiva, che spero possa essere firmato già nella giornata di domani” ha detto il ministro Spadafora.

Poco fa è arrivata la conferma del premier Conte: “Anche per le manifestazioni sportive abbiamo in mente misure più stringenti. Il campionato di calcio di Serie A e gli eventi sportivi in generale sono sospesi. Tutti i tifosi di calcio devono prenderne atto“. Il capo dell’esecutivo ha anche rivelato che tutta l’Italia diventerà zona protetta: “Sto per firmare un decreto, che possiamo sintetizzare con la frase “Io resto a casa”. Basta zone rosse, ci sarà un’Italia protetta. Bisogna evitare spostamenti a meno di comprovate ragioni di lavoro o per motivi di salute. Aggiungiamo il divieto di assembramenti in locali aperti al pubblico”.

