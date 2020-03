NOTIZIE AS ROMA DICHIARAZIONI TOTTI – L’ex capitano della Roma Francesco Totti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Leggo‘ nella quale parla di presente, passato e futuro.

Coronavirus, il pensiero di Totti

“Ora dobbiamo essere tutti uniti, da Nord a Sud. In questo momento ci sono paura e ansia, tutti ne parlano; chi dice la verità, chi le cavolate, ma la decisione di chiudere tutto deve partire dall’alto. L’economia è a picco, ma la salute viene prima di tutto, quindi anche il campionato è giusto che chiuda. Del resto, non è giusto che sia aperto il bar o chiusa la palestra, è surreale e non serve a niente fare metà e metà. Chiudere il campionato è un danno economico non da poco”.

La possibilità di andare via da Roma

L’ex numero 10 ha parlato anche del suo passato, quando ha avuto la possibilità concreta di lasciare la Roma: “C’è stato un momento in cui ho avuto la possibilità di andare via, non sarei mai scappato per rispetto dei tifosi, della maglia. Non avrei mai potuto trovare una società come la Roma. L’ipotesi concreta, comunque, c’è stata, ma l’amore è andato oltre”.,

Futuro alla Roma con Friedkin?

“Se dovesse arrivare una telefonata, ci parlerò sicuramente e poi farò le mie valutazioni. Mai dire mai”, ha concluso Totti.

