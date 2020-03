NOTIZIE AS ROMA RIFINITURA TRIGORIA – Non sono sicuramente ore felici in Italia, me nemmeno a Trigoria. La squadra, infatti, è ancora in attesa di comunicazioni ufficiali dalla UEFA per capire come arrivare quest’oggi a Siviglia, visti i voli chiusu dall’Italia verso la Spagna, per disputare la gara di domani alle ore 18:55 contro gli andalusi, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Under e Perotti in dubbio

Non può sorridere nemmeno Fonseca, visto che il tecnico portoghese non ha potuto avere a disposizione nella rifinitura né Diego Perotti né Cengiz Under. Per il primo affaticamento al polpaccio e per il secondo al quadricipite, entrambi hanno svolto una seduta individuale. Ha lavorato in gruppo, invece, Amadou Diawara.

Screzio Cristante-Spinazzola

Da segnalare durante un torello un fallo rischioso di Cristante su Spinazzola. Quest’ultimo non l’ha presa bene reagendo immediatamanete ma prontamente fermato dai compagni. Poco dopo però il centrocampista è andato dal laterale scusandosi e stringendogli la mano.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!