RUGANI POSITIVO AL CORONAVIRUS – In un clima davvero triste per tutta l’Italia intera, dopo il discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, effettuato alle ore 21:40 a reti unificate, c’è da registrare un importante caso positivo di coronavirus in Italia e nel calcio italiano.

Rugani positivo al coronavirus

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus comunica quanto segue: “Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”.

E’ a forte rischio dunque Juventus-Lione.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!