CAMPIONATO PLAYOFF SERIE A GLI SCENARI – Oltre al comunicato apparso ieri sul sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio, questa mattina tramite un tweet apparso sul profilo Twitter della Lega di Serie A, è stata resa nota la sospensione del campionato italiano di calcio. Tra le tante ipotesi (sotto riportate, ndr), l’edizione online del ‘Corriere dello Sport’, esamina la situazione attuale.

Playoff Serie A, le ipotesi e la formula

Dunque a giocarsi il titolo sarebbero Juve, Lazio, Inter e Atalanta. I tempi ristretti potrebbero impedire anche la disputa di gare di andata e ritorno. La soluzione più semplice sarebbe quella di far sfidare la prima e la quarta, la seconda e la terza, in semifinali in casa della squadra piazzata meglio in classifica. Quindi provando a ipotizzare i playoff con questa formula e questa classifica, le semifinali sarebbero Juventus-Atalanta allo Stadium e Lazio-Inter all’Olimpico. La finale, sempre in gara secca, oppure andata e ritorno. Stessa cosa per i playout per non retrocedere, che vedrebbe impegnate Genoa, Lecce, Spal e Brescia.

Chi va in Europa

Per le qualificazioni alle coppe europee, sarebbe in questo caso la Figc a comunicare le squadre all’Uefa. Potrebbe valere la classifica al momento: quindi Juventus, Lazio, Inter e Atalanta in Champions. Roma e Napoli in Europa League.

La #SerieATIM è ufficialmente sospesa.

Ci fermiamo, ma già non vediamo l’ora di tornare.

Andrà tutto bene.#WeAreCalcio pic.twitter.com/BrF6RwcFeN — Lega Serie A (@SerieA) March 11, 2020

Comunicato Lega Serie A

Di seguito riportiamo un estratto del comunicato uscito ieri sul sito della FIGC: “Qualora l’emergenza Covid-19 non dovesse consentire la conclusione dei campionati, il presidente Gravina ha sottoposto all’attenzione delle Leghe interessate alcune ipotesi su cui discutere nella riunione, già fissata, del Consiglio Federale del 23 marzo pv. Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B”.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!