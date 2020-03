Siviglia-Roma, gli spagnoli pronti a non scendere in campo per l’emergenza coronavirus. Rinvio sempre più vicino.

SIVIGLIA (SPAGNA) – Siviglia-Roma sempre più vicina al rinvio. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, gli andalusi avrebbero espresso la propria intenzione di non scendere in campo contro i giallorossi per l’emergenza coronavirus. La Uefa è in contatto con la società andalusa per cercare di non far rinviare il match ma la strada al momento sembra essere quella di uno spostamento.

LEGGI ANCHE —> SIVIGLIA-ROMA, LA RIFINITURA

Siviglia-Roma, gli spagnoli sono pronti a non giocare

Da risolvere anche il problema dei voli. La Spagna ha deciso di sospendere le tratte per il nostro Paese e per questo si sta cercando di trovare una soluzione. La Uefa è in stretto contatto per Madrid per cercare di trovare una via per sopperire a questa emergenza. Anche se al momento l’ipotesi più probabile resta quella di una sospensione a data da destinarsi della partita che è in programma domani.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!