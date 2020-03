Ufficiale: la Roma non parte per Siviglia, rinviata la partita di Europa...

Ufficiale: la Roma non parte per Siviglia, rinviata la partita di Europa League. Ulteriori dettagli verranno resi noti dall’Uefa.

La notizia era ormai nell’aria, è arrivata l’ufficialità tramite un comunicato da parte della società giallorossa. Eccolo

“L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA.”

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020

Altri aggiornamenti in merito saranno pubblicati a breve.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!