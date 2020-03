UEFA EURO 2020 A FORTE RISCHIO – Con il silenzio della UEFA che prosegue, a questo punto è l’Organizzazione Mondiale della Sanità a scendere in campo. OMS che proprio nella serata di ieri ha dichiarato che il coronavirus può essere considerato una pandemia, pertanto tutto il mondo si deve fermare per cose non urgenti.

L’OMS scende in campo e contatta la UEFA

L’Europeo di calcio itinerante, con tutto il rispetto, non può essere considerato una cosa di prima necessità. Le non risposte che provengono dall’ente europeo del calcio fanno preoccupare tutti gli appassionati del mondo del calcio e non solo. Ma qualcosa potrebbe cambiare: emissari dell’OMS hanno preso contatti con i vertici della confederazione calcistica europea per capire come gestire la competizione, oltre ovviamente a Champions ed Europa League. Difficile per il presidente Ceferin fare ancora finta di niente.

La sensazione è che, ad oggi, gli Europei di calcio non hanno in nessun modo la possibilità di essere disputati a giugno. Se lo si farà a luglio o l’anno prossimo lo deciderà (purtroppo) il tempo.

