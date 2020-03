Calciomercato Roma, un argentino per rinforzare la difesa

I pensieri di Calciomercato Roma non si fermano nemmeno in questo grande periodo di emergenza per tutto il mondo. Del resto bisogna per forza di cose guardare avanti e pensare con ottimismo al futuro.

I tifosi giallorossi restano in attesa di novità sul piano societario, con il passaggio di consegne tra Pallotta e Friedkin che ancora non si è concretizzato. E magari ci si aspetta anche qualche nome nuovo per rinforzare una squadra che – ovviamente – non conosce ancora i suoi programmi. Tutto dipenderà dalla ripresa o meno del campionato, attualmente fermo al 3 aprile.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, retroscena su Veretout

La Roma inseguiva il quarto posto prima dello stop, l’ultimo utile per conquistare un piazzamento in Champions League che sarebbe fondamentale anche in termini economici. Ad ogni modo – come riporta la Gazzetta dello Sport – si iniziano a fare nomi di possibili rinforzi per la prossima stagione.

Uno dei giocatori che il club capitolino sta attenzionando con grande attenzione è quello di Marcus Rojo, laterale di proprietà del Manchester United ma attualmente in prestito all’Estudiantes. L’argentino è tornato in patria per giocare con continuità, ma ancora ha solamente 30 anni (li compirà a fine marzo), l’età giusta per tornare in Europa da protagonista.

Un giocatore di provata esperienza, che si è laureato vice-campione del mondo con l’Argentina e che potrebbe fare al caso della Roma. Anche perché il suo prezzo è destinato a scendere, visto che il contratto con lo United scadrà nel 2021. I giallorossi potrebbero portarlo nella capitale con una somma inferiore ai dieci milioni di euro.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!