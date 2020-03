Calciomercato Roma, doppia insidia per Pellegrini

Con la serie A che è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus è complicato parlare anche di Calciomercato in casa Roma. Anche perché il club giallorosso potrebbe a breve passare di mano, con l’accordo tra Pallotta e Friedkin che aspetta però ancora di essere formalizzato.

Il primo passo della dirigenza giallorossa sarà comunque quella di valutare i rinnovi contrattuali. E in questo caso in prima fila c’è Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista deve rinnovare il suo accordo e non ha dubbi a riguardo, la sua intenzione è quella di indossare ancora a lungo la maglia della Roma.

Una clausola da eliminare

Pellegrini è un giocatore che fa gola a diversi club anche per via della sua clausola rescissoria, che è appena di trenta milioni di euro. Pochi, viste le valutazioni che ci sono in giro. Il mediano è disposto ad eliminare questa clausola rescissoria ma è chiaro che si attende anche un cospicuo aumento di stipendio. Del resto è un titolare fisso della Roma ed è destinato a diventare una bandiera giallorossa.

Insidia inglese ma non solo

La Roma ad ogni modo farà bene a blindare al più presto il giocatore, visto che si sta facendo forte su di lui il pressing dell’Inter – come scrive pure calciomercato.com. Ma c’è anche un’insidia inglese, visto che nella lista delle pretendenti c’è pure l’Everton di Carlo Ancelotti. Un allenatore che evidentemente apprezza molto le qualità del centrocampista giallorosso, che può ricoprire praticamente tutti i ruoli della linea mediana.

