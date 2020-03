Retroscena De Rossi, ecco perché fece l’esultanza della foca in Roma-Juve del...

RETROSCENA DE ROSSI ROMA JUVENTUS – In questi giorni di ‘sosta’, dove non solo il mondo del calcio si ferma sono tanti i personaggi famosi che si dilettano in storie e dirette sui vari social. Una di queste è Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi.

De Rossi allenatore

I primi giorni del 2020 hanno portato alla decisione di appendere gli scarpini al chiodo da parte dell’ex numero 16 giallorosso, che aveva chiuso la sua ultima esperienza con il Boca Juniors. Oggi il giocatore è a Roma insieme alla sua famiglia, in attesa di capire quale sarà il suo futuro (si parla di inserimento come allenatore nel settore giovanile del club capitolino).

Retroscena De Rossi Roma-Juve 2011

Nell’ultima diretta Instagram della Felberbaum è apparso anche l’ex calciatore, il quale ha svelato un retroscena che riguarda la partita del 12 dicembre 2011, quando allo Stadio Olimpico i giallorossi guidati dall’allora tecnico Luis Enrique, pareggiarono per 1-1 contro la Juventus di Antonio Conte.

GOL ED ESULTANZA – Il centrocampista siglò la rete del momentaneo vantaggio, sugli sviluppi di un corner, quando grazie ad una scucchiaiata di Francesco Totti, De Rossi in quale modo colpi la palla al volo, disorientando anche lo stesso Vidal non riuscì a rinviare il pallone sulla linea. L’esultanza di De Rossi fu particolare, perché replico il gesto della foca.

Come emerso in questa diretta Instagram, qualche settimana prima della partita il giocatore e sua moglie andarono a vedere a teatro uno spettacolo di Rocco Papaleo, che, durante l’esibizione, mise in scena “Il ballo della foca“. Così l’ex numero 16 giallorosso promise al comico che avrebbe riprodotto quella danza dopo un suo gol.

