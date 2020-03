NOTIZIE CALCIO CORONAVIRUS FLORENZI TAMPONE – Purtroppo il contaggio delle persone nel mondo, ma soprattutto in Europa, sta salendo con un numero abbastanza importante ed esponenziale del Covid-19. Tra questi non mancano sicuramente i calciatori, come ad esempio nel Valencia, dove già ci sono 5 giocatori contagiati.

Tampone Florenzi, oggi la verità

Tra questi, per il momento, non c’è Alessandro Florenzi, il quale però oggi effettuerà il tampone per capire se anche lui ha il coronavirus, come riportato dall’edizione online del ‘Corriere dello Sport’. Il giocatore, in prestito nella squadra spagnola, ma di proprietà della Roma, non ha iniziato la sua esperienza in terra iberica nel migliore dei modi, visto che proprio qualche settimana fa il terzino aveva preso la varicella.

Caso Valencia, tutti in isolamento

Dopo l’annuncio del difensore Garay dal suo profilo Instagram, il Valencia ieri ha annunciato cinque contagi in prima squadra, tra tecnici e giocatori. Per questo motivo il club ha ordinato a tutti i giocatori (e alle famiglie) di sottoporsi nelle rispettive abitazioni al test per verificare possibili contagi del virus che ha messo in allarme il mondo intero. Nei prossimi giorni arriverà l’esito del test, il 29enne romano è costretto a isolarsi (come tutto il Valencia) nella sua abitazione spagnola.

