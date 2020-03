Il Genoa riscatta Sanabria? Ecco perché la Roma ci spera

Antonio Sanabria è un ex giocatore della Roma che milita nel Genoa. E’ tornato in Italia dal Real Betis, squadra che detiene il suo cartellino, a gennaio del 2019 e nella seconda parte della stagione ha fatto molto bene in rossoblù.

Quest’anno il suo apporto è stato inesistente nel girone d’andata, ma nel girone di ritorno ha fatto davvero molto bene e si è guadagnato un posto da titolare fisso in attacco. Per lui 16 presenze condite da tre gol e tre assist. Qualcuno si sta chiedendo, perché parlare ancora di lui?

Semplice, perché la Roma vanta ancora dei diritti in merito alla sua cessione. Come ricorda Transfermarkt, infatti, in caso di futuro trasferimento del calciatore, il club spagnolo del Betis Siviglia riconoscerà all’AS Roma un importo pari al 50% del valore del corrispettivo.

Quanto costa Sanabria?

La Gazzetta dello Sport ricorda invece come per riscattare Sanabria il Genoa dovrebbe sborsare una cifra vicina ai venti milioni di euro. Una somma decisamente importante per un giocatore che ha avuto molti alti e bassi ma che ora è diventato fondamentale per i rossoblù e per mister Nicola.

A fine stagione, con la speranza che si possa tornare in campo, si faranno le dovute valutazioni. Una cosa sembra essere chiara, la Roma spera che il Genoa acquisti il giocatore per ritrovarsi qualche milioncino in più in cassa.

