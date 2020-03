MAGLIA AS ROMA 2020/2021 – In attesa di capire come finirà la stagione calcistica per via della pandemia che sta colpendo tutto il mondo, iniziano comunque a trapelare alcune inidscrezioni sul kit e sui completi che le varie squadre indosseranno dalla prossima stagione.

Foto nuova maglia AS Roma

Il noto sito ‘footyheadlines.com’ riporta un’anteprima della prima maglia che il club capitolino dovrebbe indossare nella stagione 2020/2021. La divisa, griffata Nike, si ispira a quella della stagione 1979/80.

💣 BREAKING: Exclusive: AS Roma 20-21 Home Kit Leaked: https://t.co/2ZK9PVSFzW — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 16, 2020

