Calciomercato Roma, già contatti per Florenzi

Si torna a parlare di Calciomercato Roma anche in questo periodo nel quale la serie A è ferma a causa del Coronavirus. Un’emergenza che purtroppo ha costretto praticamente tutto il calcio mondiale allo stop e che sta condizionando le nostre vite.

Per le squadre di calcio, a bocce ferme, è il momento per fare qualche valutazione in vista del futuro. Con la Roma che potrebbe cedere in estate Alessandro Florenzi. Il jolly ed ex capitano giallorosso a gennaio è volato a Valencia, con tanta voglia di giocare con continuità per meritarsi gli europei. Quegli europei che probabilmente saranno rinviati al prossimo anno.

Se il Valencia non lo riscatterà, il suo futuro sarà nuovamente da riscrivere. Con una nuova opzione però in serie A, qualora la Roma non tornerà sui suoi passi. La Fiorentina infatti è molto interessata alle sue prestazioni, sopratutto grazie alla stima che Daniele Pradè nutre nei confronti del giocatore, che conosce dai tempi della Roma.

Florenzi verso il viola?

Già nello scorso inverno si era parlato di un interesse della Fiorentina, prima che il giocatore decidesse di andare al Valencia. Il club spagnolo al momento non sembra intenzionato a riscattarlo, visto che tra l’altro Florenzi ha giocato poco a causa di una varicella. E’ chiaro che per adesso non si parla di una vera e propria trattativa, ma di una idea dei viola per la prossima stagione.

La Fiorentina punterebbe comunque a prendere Florenzi in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Non è un mistero che Rocco Commisso vuole riportare i viola tra le migliori squadre del torneo, tra quelle insomma che possono giocarsi un posto in Europa. E Florenzi, giocatore della nazionale ormai con un curriculum di tutto rispetto, sarebbe una pedina preziosa.

