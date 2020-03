NOTIZIE CALCIO CAMPIONATI EUROPEI – Adesso è attesa solamente l’ufficialità. Gli Europei di calcio 2020, che erano in programma dal 12 giugno al 12 luglio prossimi (itineranti e svolti in 12 città diverse), non si terranno in questa stagione, ma nell’estate del 2021.

Europeo nel 2021

La notizia era già nell’aria ma si attendeva solamente la giornata di oggi, nella quale in videoconferenza tutti i rappresentanti delle 55 federazioni coinvolte avrebbero dovuto decidere sul da farsi. Il giornalista spagnolo Alfredo Martinez, parla anche che avverrà dall’11 giugno all’11 lugliog 2021.

Campionati 2020/2021, cosa succederà

I rispettivi campionati nazionali si proveranno a recuperare nel corso dell’estate, qualora l’emergenza Coronavirus lo dovesse permettere.

Tokyo 2020

Bisognerà capire se anche il Comitato Olimpico Internazionale prenderà la stessa strada e rinvierà le Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma dal 24 luglio al 9 agosto prossimi.

