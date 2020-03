Niccolò Zaniolo ora ha un motivo in più per allenarsi senza fretta. La stella della Roma, che nei mesi scorsi si è infortunata al ginocchio destro, con la rottura del crociato, ormai da tempo sta lavorando sodo per tornare al top.

Il grande rammarico del giocatore era quello di dover saltare Euro 2020, una vetrina importante, una occasione per mettere in mostra il suo talento. Roberto Mancini, allenatore dell’Italia, crede fortemente in lui. Nei giorni scorsi, a 90esimo minuto, aveva detto: «Non forzerò il rientro di Zaniolo dall’infortunio, che si giochi l’Europeo in questa estate o nel 2021. Vediamo come si riprenderà».

LEGGI ANCHE –>> Coronavirus Valencia, esito negativo per il tampone di Florenzi

Ora è arrivata l’ufficialità del rinvio. Euro 2020 non si giocherà in questo mese di giugno a causa dell’emergenza coronavirus, ma è stato rinviato al prossimo anno. L’11 giugno si giocherà all’Olimpico di Roma la gara inaugurale del torneo e Zaniolo farà di tutto per esserci.

Ora però potrà farlo senza forzare i tempi, ci sarà tutto il tempo per recuperare la forma migliore. Il suo rientro in campo è previsto ormai per la prossima stagione. In questo campionato, anche se si concluderà a giugno come sperano i vertici del calcio italiano, sarà complicato vederlo di nuovo tra i titolari. Nel frattempo le sue condizioni sono abbastanza buone e lo ha confermato anche accettando la sfida di Juan Jesus, palleggiando con un rotolo di carta igienica.

Certo, per meritarsi la convocazione in nazionale dovrà sudare tanto e confermare il suo talento, a suon di gol e belle prestazioni, con la maglia della Roma.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!