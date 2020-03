Calciomercato Roma, possibile scambio con la Juventus

In questo periodo di sosta si torna inevitabilmente a parlare di calciomercato Roma. Anche perché, nella speranza di poter tornare al più presto a concentrarsi sul campo, questo periodo è ideale per iniziare a mettere le basi in vista della prossima stagione.

Uno degli obiettivi del club giallorosso sarà quello di abbassare il monte-ingaggi di circa il 20% e anche quello di abbassare l’età media della squadra, ringiovandendola. Stop dunque ad acquisti di giocatori ormai trent’enni, si investirà ancor di più su talenti in rampa di lancio. Come Graverbech ad esempio.

Uno sguardo agli svincolati

L’ultimo calciomercato della Roma però ha evidenziato anche gli ottimi colpi messi a segno dal ds Petrachi, che ha preso in prestito giocatori esperti che stanno facendo la differenza, ovvero Smalling e Mkhitaryan. Il loro rendimento è stato decisamente positivo finora e per questo motivo si potranno cercare profili del genere, senza spendere troppo. O magari guardare anche al mercato degli svincolati: Giacomo “Jack” Bonaventura, in uscita del Milan, è un profilo che potrebbe interessare.

Calciomercato Roma, scambio con la Juve?

La Gazzetta dello Sport ipotizza poi un possibile scambio con la Juventus in estate, visto che i bianconeri sono fortemente interessati a Bryan Cristante. Giocatore che sta facendo bene nel ruolo di mediano, ma che in carriera ha giocato al top nella posizione di mezzala. Per averlo la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto Rolando Mandragora dell’Udinese. I bianconeri hanno infatti un diritto di recompra sul giocatore e potrebbero prenderlo per girarlo ai giallorossi.

