Calciomercato Roma, sguardo pure agli svincolati: i nomi caldi

Il prossimo Calciomercato Roma sarà incentrato soprattutto sulla ricerca di giovani talentuosi che possano arricchire la rosa di mister Paulo Fonseca. Giocatori in rampa di lancio che si possono portare a casa senza spendere somme eccessive e che magari in futuro possono garantire delle plusvalenze.

La nuova Roma non comprerà assolutamente giocatori che hanno superato i trent’anni. Eventuali giocatori d’esperienza, come ad esempio già avvenuto con Smalling e Mkhitaryan, potranno essere presi in prestito. Ma si deve guardare con attenzione anche al mercato degli svincolati.

Come riporta la Gazzetta dello Sport di oggi ci sarebbe anche la Roma tra le squadre interessate a Giacomo Bonaventura, giocatore che è in scadenza di contratto con il Milan e dunque può essere ingaggiato a parametro zero. Trentuno anni, Bonaventura è un elemento che può ricoprire più ruoli a centrocampo, dall’esterno offensiva al trequartista, in alcuni casi anche mezzala. Un profilo dunque giusto per arricchire la rosa.

Quante occasioni tra i parametro zero

Ci sono molte stelle tra i giocatori in scadenza di contratto, alcuni dei quali hanno degli ingaggi indubbiamente fuori dalla portata dei giallorossi, come ad esempio Modric e Cavani. Ma ci sono anche dei giocatori che potrebbero fare al caso di Paulo Fonseca, come ad esempio Vertonghen, che si libererà dal Tottenham. Un profilo molto interessante, specie se la Roma non riuscirà a ottenere il sì di Smalling anche per il futuro. Rimane da convincere il Manchester United, che per il giocatore pretende una somma di circa 20 milioni di euro.

