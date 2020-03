CORONAVIRUS HIGUAIN TENTA LA FUGA IN ARGENTINA – La notizia che sta girando in questi ultimi minuti parla di un Gonzalo Higuain che avrebbe lasciato Torino direzione Argentina nella scorsa notte. L’attaccante della Juventus, in quarantena viste le positività al Covid-19 di Daniele Rugani e Blaise Matuidi, ha chiesto al club bianconero di poter tornare a casa per stare vicino alla famiglia, ma soprattutto a sua madre, secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’.

Higuain: “Ho fatto il test, sono negativo”

Come giusto che fosse, l’argentino è stato fermato ai controlli dalle persone preposte al monitoraggio di ogni entrata e uscita, ma dichiarando comunque di essere negativo al tampone effettuato nei giorni scorsi. Come riporta ‘Repubblica.it’, il calciatore infatti si è presentato all’aeroporto di Torino Caselle con una certificazione medica che dichiarava come lui non fosse positivo al coronavirus e con un jet privato che lo attendeva in pista. Gli agenti della Polaria non hanno potuto far altro che autorizzare il volo.

