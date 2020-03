Calciomercato Roma, dal Bologna il colpo in attacco?

Sono giorni intensi per quanto riguarda le voci di Calciomercato in casa Roma. In attesa che la serie A, come tutti sperano, torni al più presto, si rincorrono le voci sui possibili colpi da mettere a segno in estate.

L’obiettivo della Roma sarà quello di diminuire il monte ingaggi e di puntare su giovani che possano garantire un ottimo rendimento. Non è da escludere che ci sarà qualche cessione eccellente. Del resto i conti del club sono in rosso e dunque alcuni big, come ad esempio Cengiz Under, potrebbero cambiare aria e garantire anche una plusvalenza.

Ad ogni modo – come riporta Il Messaggero – la Roma non si farebbe trovare impreparata. Dopo aver già preso in inverno Carles Perez dal Barcellona come rinforzo per la fascia destra, adesso avrebbe messo nel mirino un giocatore del Bologna.

Nel mirino ci sarebbe infatti Riccardo Orsolini, uno dei migliori della rosa di Sinisa Mihajlovic. L’esterno offensivo si è messo in mostra non solo per i gol segnati, ma anche per il contributo che sa fornire alla squadra in termini di assist e costruzione del gioco. Considerato che ha solo 23 anni potrebbe essere davvero un ottimo affare.

La Juventus potrebbe prendere Orsolini in estate, dopo che il Bologna lo aveva riscattato appena a luglio 2019 proprio dai bianconeri per 15 milioni di euro, e cederlo poi ai giallorossi.

