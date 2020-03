CALCIOMERCATO ROMA PESSINA ATALANTA – In questi giorni si stanno vagliando tante ipotesi nelle varie federazioni e leghe delle rispettive nazioni, ma una cosa non si ferma: il lavoro dei direttori sportivi di ogni club. Dalle proprie case i vari diesse stanno progettando e programmando il futuro, nonostante sia incerto per vari motivi; dalla ripresa del campionato, alla conclusione dello stesso in questa stagione, fino ad arrivare all’inizio della prossima di stagione, che porterà all’europeo 2021, in programma dall’11 giugno all’11 luglio.

Calciomercato Roma, si pensa a Pessina

Con 35 punti (9 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte) una delle rivelazioni del campionato di Serie A è l’Hellas Verona di Ivan Juric. Tra i protagonisti della stagione gialloblu c’è sicuramente Matteo Pessina, centrocampista classe 1997 di proprietà dell’Atalanta. Il giocatore ha disputato tutte le gare del Verona, senza mai saltarne alcuna, realizzando 3 gol in 24 presenze, oltre che a 4 ammonizioni.

Roma Pessina, ecco il prezzo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi starebbe visionando da vicino il calciatore, il quale viene valutato dall’Atalanta tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Su di lui anche il Napoli di Gattuso.

