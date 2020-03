Il porta non si cambia, dietro sì

Non ci saranno novità tra i pali, con Pau Lopez confermato come titolare. C’è da capire il futuro di Mirante, se vorrà andare altrove per giocare o rimanere come dodicesimo, ma sempre pronto a dare il suo contributo. Da questo dipenderà anche il destino di Fuzato.

Dietro al centro c’è il punto interrogativo Smalling, che la Roma cercherà di prendere a titolo definitivo dallo United nonostante la grande concorrenza. Fazio e Juan Jesus sono sulla lista dei partenti, con più spazio per Cetin e Ibanez. Ci saranno possibili novità sugli esterni, con Florenzi e Kolarov che potrebbero pure salutare.