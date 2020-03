RETROSCENA ROMA MALCOM BARCELLONA – Nell’estate del 2018 dopo giorni intensi di trattative la società giallorossa stava per far approdare il suo nuovo acquisto nella capitale: Malcom. Qualcosa però è andato storto e l’esterno offensivo del Bordeaux qualche giorno dopo venne ufficializzato dal Barcellona per 41 milioni di euro più 1 di bonus.

Malcom dalla Roma al Barcellona

Il calciatore ha rilasciato un’intervista al portale ‘footmercato.net’, nella quale ha parlato proprio del suo mancato arrivo nella capitale: “Non sapevo i dettagli riguardo alle trattative tre le società, ma ero felice di andare alla Roma. Poi però il presidente Stéphane Martin non mi ha lasciato andare perché il Barcellona aveva fatto un’offerta più alta al Bordeaux. Essendo un sogno che si realizza non potevo dire di no e ho scelto di vestire la maglia del Barca”.