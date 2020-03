Roma, Zappacosta lavora per tornare presto: le ipotesi sul futuro

Roma, Davide Zappacosta ha vissuto una stagione molto travagliata ma spera di poter scendere in campo se e quando riprenderà la serie A. E magari rimanere ancora in giallorosso.

Doveva essere uno degli acquisti di punta dalla Roma di Petrachi, ma purtroppo il destino gli ha riservato un tiro mancino. Pochi minuti in campo e poi un serissimo infortunio. E tutto da ricominciare: cure, allenamenti e la speranza di poter tornare al top al più presto.

Questo stop che sta vivendo la serie A – come riporta anche Il Corriere dello Sport – non lo aiuta. Sembra un paradosso, ma non lo è, perché in questo modo Zappacosta non potrà iniziare a forzare sul campo dopo essersi di fatto ristabilito. E non ci sarà nessuno che potrà monitorarne i progressi. Il laterale sta continuando ad allenarsi comunque da solo, per quanto possibile. Seguendo le indicazioni dello staff tecnico e anche le indicazioni alimentari che gli sono state fornite dal club.

LEGGI ANCHE –>>Roma in prima linea contro il Covid-19, bel gesto dei calciatori

Ad ogni modo va detto che il suo ginocchio non gli aveva dato fastidio nelle ultime settimane. E questo fa pensare che – se davvero si tornerà a giocare – non è da escludere che nelle partite finali possa scendere in campo per qualche minuto.

Calciomercato Roma, il futuro di Zappacosta

Rimane poi da capire quale sarà il futuro del calciatore. Non ci sono accordi presi con il Chelsea, club che detiene il suo cartellino. Ma non si escludere che su si possa riparlare di un rinnovo del suo prestito. Del resto Petrachi e Fonseca puntavano forte su di lui e sono pronti ad affidargli quella fascia destra che quest’anno non ha trovato padroni.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!