Calciomercato Roma, ecco chi è l’obiettivo per la fascia destra

Calciomercato Roma, continua la caccia al terzino destro. Durante la sessione estiva non ci sono dubbi sul fatto che i giallorossi dovranno intervenire in difesa, coprendo una zolla del campo che in questa stagione non ha mai trovato un padrone fisso.

Serve un terzino destro che dia sicurezza e che possa essere un titolare fisso nello scacchiere di Paulo Fonseca. Florenzi a parte (ceduto a gennaio al Valencia) a destra l’allenatore della Roma ha provato più soluzioni. Come quella di schierare Spinazzola, che però si trova meglio dal lato opposto. Ultimamente si era affidato spesso a Bruno Peres (tornato a gennaio), ha dato spesso spazio Santon e purtroppo non ha potuto contare su Zappacosta. Del resto il laterale destro quest’anno è stato impossibilitato a scendere in campo a causa di un grave infortunio.

Calciomercato Roma, Faraoni in pole

E allora occhi ai nomi nuovi, come quello di Davide Faraoni, quest’anno autore di un campionato importante a Verona, sotto la guida di Juric. Non è più giovanissimo, ha 28 anni ed è nel pieno della maturità calcistica, ma si potrebbe prendere ad una cifra accettabile, intorno ai 7-8 milioni. Ci sarebbe da battere però la concorrenza del Napoli, come sottolinea Il Corriere dello Sport. C’è da capire però se davvero il Verona vorrà privarsi del suo giocatore a fine stagione. Per Juric è un intoccabile, un giocatore indispensabile nel suo scacchiere tattico.

