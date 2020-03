Calciomercato Roma: prima mossa, blindare un big

Calciomercato Roma, una delle priorità del club in questi mesi sarà quella di blindare i suoi gioielli. E’ vero che la società ha anche delle esigenze di bilancio e probabilmente ci sarà qualche cessione nei prossimi mesi, ma è anche vero che la Roma non ha alcuna intenzione di privarsi dei suoi gioielli.

Zaniolo e Lorenzo Pellegrini dunque non andranno via. E se il primo ha già in essere un contratto lungo, al secondo bisognerà rinnovarlo al più presto. Anche perché bisogna ricordare che esiste una clausola secondo la quale il giocatore potrebbe trasferirsi ad un altro club per la cifra di trenta milioni di euro. Somma irrisoria, pensando al valore del giocatore.

Ad ogni modo Pellegrini ha manifestato più volte l’intenzione di non lasciare la Capitale. Ora toccherà alla Roma accontentarlo e renderlo un perno insostituibile della squadra del futuro. Come ricorda oggi Il Corriere dello Sport, una soluzione andrà trovata entro l’estate. Il suo contratto scade nel 2022 e sicuramente sarà proposto un aumento rispetto ai 2 milioni di euro attuali più bonus che il giocatore percepisce.

Pellegrini ormai recuperato

Prima che l’emergenza Coronavirus imponesse lo stop al campionato, Pellegrini aveva dovuto saltare le ultime partite giocate a causa di un problema muscolare. Problema ovviamente risolto. Per adesso il giocatore si allena a casa, come tutti i compagni del resto. A Casal Palocco ha una piccola palestra dove poter lavorare, seguendo i consigli del preparatore. Quando si tornerà a giocare, nessun dubbio: sarà una colonna della Roma di Fonseca.

