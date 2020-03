CALCIOMERCATO ROMA SMALLING MANCHESTER UNITED – Se nelle scorse settimane l’ipotesi di un possibile ritorno ai Red Devils era sempre più probabile, visti gli interessamenti di molti club, adesso potrebbe cambiare la situazione legata al futuro del centrale giallorosso.

La trattativa con il Manchester

Sicuramente sono tanti gli sforzi che il diesse Petrachi sta facendo, rimanendo a stretto contatto con i dirigenti del Manchester United per capire la fattibilità del riscatto. La distanza degli ultimi mesi era ancora ampia tra la richiesta del club inglese e l’offerta di quello capitolino, ma la volontà del calciatore è di vitale importanza.

Koulibaly avvicina Smalling alla Roma

Lo stesso ha sempre dichiarato di voler rimanere nella capitale perché si trova bene sia per la città che per l’ambiente. Proprio per questo, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il riscatto potrebbe essere più semplice del previsto, dopo che i Red Devils hanno inserito in cima alla lista dei desideri Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli è ambito da molti club, ma qualora lo United dovesse accaparrarselo, richiesto fortemente dal tecnico Ole Gunnar Solskjær, Smalling si avvicinerebbe sensibilmente alla Roma.

