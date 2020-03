CALCIOMERCATO ROMA GRAVENBERCH AJAX – In attesa di capire quale sarà il destino della stagione calcistica 2019/2020, si pensa già al futuro in casa giallorossa. Il diesse capitolino Gianluca Petrachi sta infatti pensando a rinforzare la rosa anche in ottica futura, comprando giovani di grande talento. L’ultima idea, come riportato già lo scorso febbraio, è quella di Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 in scadenza di contratto nel 2021 con l’Ajax.

Per Gravenberch c’è anche la Juve

L’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’ riporta come però non ci sia soltanto la Roma sul giovanissimo talento olandese, ma anche la Juventus. I bianconeri, infatti, si sono subito mossi tramite Paratici che ha già avuto i primi contatti con l’agente del 17enne, vale a dire Mino Raiola.

