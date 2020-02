Calciomercato Roma, contatti in corso con Gravenberch. Petrachi tratta con Raiola per il giovane dell’Ajax seguito anche dalla Juventus.

Il direttore sportivo della Roma Petrachi già nel corso del calciomercato invernale ha confermato di lavorare soprattutto in chiave futura. Sono infatti arrivati tre calciatori come Ibanez, Villar e Carles Perez tutti molto giovani e di prospettiva, forse non ancora pronti per dare subito un contributo importante, soprattutto nel caso dei primi due.

Per puntare a essere competitivi a livelli altissimi l’obiettivo della Roma è quello di ingaggiare i giovani talenti prima che vadano a finire nelle grandi d’Europa che hanno al momento un potere economico maggiore rispetto a quello dei giallorossi. Un caso di questi potrebbe essere – come riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, quello di Ryan Gravenberch.

Calciomercato Roma, c’è Ryan Gravenberch nel mirino

Il diciassettenne Ryan Gravenberch è un centrocampista centrale dell’Ajax. «Recentemente un grande club mi ha chiamato per chiedermi di Ryan. È la Roma», ha confermato ai microfoni di Fox Sport l’ex tecnico Aad de Mos, ben informato sul patrimonio tecnico della squadra l’anno scorso semifinalista di Champions League. Nato il 16 maggio del 2002 ad Amsterdam, 1,90 di altezza, Gravenberch ha già sette presenze in Eredivisie, e le ultime quattro partite le ha giocate tutte da titolare, con un bilancio di due gol e un assist.

Destro naturale, gran controllo del pallone, buon tiro, è stato già paragonato a Pogba. Il procuratore è Mino Raiola e la Roma per prenderlo dovrà fare in fretta visto che c’è pure l’interesse della Juventus.

