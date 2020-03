CALCIOMERCATO ROMA BERGHUIS FEYENOORD KARSDORP – L’esperienza capitolina di Rick Karsdorp non è stata così entusiasmante, oltre che fortunata. Dopo il suo arrivo in giallorosso nell’estate del 2017, accolto alla grande dall’allora ds Monchi (“Nonostante la giovane età, ha già messo in luce le sue qualità”), non ha potuto sfruttare quelle sue doti tra infortuni e difficoltà ad ambientarsi.

Roma Karsdorp amore mai sbocciato

La stagione successiva, la 2018/2019, il terzino olandese ha totalizzato 11 presenze, prima del ritorno in patria, proprio al Feyenoord nell’estate scorsa. Da qui 15 presente e 1 rete realizzata, ma sopratutto la continuità che a Roma non aveva avuto.

Roma Feyenoord si tratta per Berghuis

A giugno (o chissà quando causa coronavirus) il club olandese dovrà decidere se riscattare o meno il giocatore. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, un tassello fondamentale per questa trattativa potrebbe essere l’interessamento dei giallorossi per Steven Berghuis, giocaotre offensivo (ala o trequartista) classe ’91 del Feyenoord. Ottimo il rendimento stagionale sin qui del 28enne: in 24 apparizioni ha realizzato b e fornito 7 assist. Il diesse Petrachi ha iniziato a parlare del ragazzo con il suo agente Mino Raiola.

